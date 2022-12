Giorgia Meloni da Tirana | “Nessuna critica sostanziale da Bankitalia su Manovra Mattarella? Condivido le sue parole”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ha fatto molto discutere il commento delano Giovanbattista Fazzolari, che in giornata ha replicato con una certa insofferenza alle critiche mosse daalla legge di Bilancio promossa dal Centrodestra (vedi le perplessità di Via Nazionale sull’innalzamento del tetto al contante o quelle sull’obbligo di Pos solo sopra i 60 euro). Nello specifico, l’esponente di Fdi ha detto: “Che lanon piaccia a sindacati, Confindustria,, vuol dire che non pende daparte. È un buon segno. Penso che sia normale che ognuno dica gli aspetti che lo deludono.è partecipata da banche private, è una istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto utilizzo di denaro contante”. Oggi a ...