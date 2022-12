Argentina | Batistuta | “Ben venga se Messi batterà il mio record di gol”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Detengo ildi gol con l’ai Mondiali da 20 anni, e mi sono divertito. Adesso è giusto che lo prenda qualcun altro, e se quell’altro si chiama, è il benvenuto“. Così Gabriel, ai microfoni di Olé, in relazione alla possibilità che Lionelbatta, contro l’Olanda, il suodi gol ai Mondiali con la Seleccion (10 contro i 9 della Pulce). L’ex bomber di Fiorentina e Roma, che però di Mondiali ne ha giocati tre (contro i cinque di), ha aggiunto: “Mi fa rabbia non aver giocato molte partite. Mi sono fermato a un quarto di finale, a un ottavo e alla fase a gironi. Mi fa molto arrabbiare perché non ho potuto giocare una semifinale o qualcosa del genere”. SportFace.

