Agenzia ANSA

I leader militari e civili delhanno firmato oggi un primovolto a porre fine alla crisi che pesa sul Paese dal colpo di Stato di un anno fa. L', parte di un processo politico in due fasi, è stato firmato dal ...Lo riferisce 'Tribune', precisando che l'è stato concluso dalle parti venerdì e che nonostante alcune voci di rinvio della cerimonia, poi smentite, la firma è attesa oggi al palazzo ... Sudan: accordo militari-civili per porre fine a crisi - Africa I leader militari e civili del Sudan hanno firmato oggi un primo accordo volto a porre fine alla crisi che pesa sul Paese dal colpo di Stato di un anno fa. (ANSA) ...Le autorità sudanesi hanno rilasciato un membro di spicco del Comitato per l’eliminazione del potere sospeso e un poliziotto in pensione incaricato di attuare le decisioni di questo organismo, parte d ...