Argentina-Australia | Scaloni | “Abbiamo faticato troppo Di Maria spero recuperi per l’Olanda”

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’di Leo Messi è ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La Selección ha battuto l’2-1 staccando il pass per i quarti dove incontreràdi Van Gaal, che oggi pomeriggio ha battuto gli Stati Uniti 3-1. Così il commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel, nel post partita, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “É stata una partita difficile, ci hanno messo una pressione soffocante, che ci è costata soprattutto nel primo tempo. All’intervalloperò fatto delle correzioni. Leo ha aperto la partita e poialzato il ritmo. Di María? Questa sera non poteva giocare, anche se averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e mettersi in gioco. ...

Commenta per primo Lionel Scaloni difende Lautaro Martinez. Il ct dell'ha dichiarato dopo la vittoria contro l'agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: 'Lautaro ci ha salvato molte volte in passato e non è giusto criticarlo per una serata storta ...Orange e Albiceleste rispettano le attese della vigilia e superano agevolmente Stati Uniti enei primi due ottavi di finale di Qatar 2022. Venerdì 9 si affronteranno per accedere alle semifinali. Domani Francia - Polonia alle 16 e Inghilterra - Senegal alle 20.Messi e Alvarez lanciano Scaloni ai quarti, ma Martinez compie un miracolo nel finale con gli australiani all’assalto ...E' l'Argentina la seconda squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale. Dopo l'Olanda, a passare gli ottavi è la squadra di Scaloni che si è ...