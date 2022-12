Allerta maltempo in mezza Italia. Bombe d'acqua nel messinese

(Di domenica 4 dicembre 2022) - A Ischia i residenti di Casamicciola hanno passato la notte fuori cas. In Puglia oggiarancione. Violento nubifragio in Sicilia. Strade interrotte e torrenti straripati nella zona di Messina

- A Ischia i residenti di Casamicciola hanno passato la notte fuori cas. In Puglia oggiarancione. Violento nubifragio in Sicilia. Strade interrotte e torrenti straripati nella zona di MessinaL'per oggi è prevista di livello arancione, mentre resteràgialla, invece, su Calabria, settori di Sicilia, parte del Lazio . Ilha colpito anche la zona tirrenica della ...Automobilisti bloccati nelle macchine circondate dall’acqua, torrenti esondati. I sindaci invitano la popolazione a limitare gli spostamenti ...Il maltempo imperversa su mezza Sicilia e per le prossime ore sarà ancora allerta gialla in buona parte dell’isola ma le piogge sono destinate a diminuire di intensità. Anche le temperature tendono ad ...