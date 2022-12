Bossi al primo raduno di Comitato Nord | “La Lega non può esistere senza identità forte | vogliamo rinnovarla”

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Fazzoletti verdi, slogan per la “Padania libera” e il volto storico di Umberto: è un richiamo alla vecchiailincontro pubblico del, fondato dal senatur dopo il misero risultato elettorale del Carroccio lo scorso 25 settembre. “Siamo qui per rinnovare la, non per distruggerla perché altrimenti faremmo solo un piacere al centralismo romano. Ma tanta gente, nostri militanti, mi sta chiedendo da tempo ‘, fai qualcosa!’. E noi non potevamo stare fermi” ha detto stamattinadi fronte a un migliaio di militanti arrivati al castello di Giovenzano di Pavia da Bergamo, Brescia, Sondrio oltre che da Piemonte, Liguria e Veneto. “Lanon può...