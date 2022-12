Dal whisky Cosa Nostra a caffè Mafiozzo | è scandalo Coldiretti denuncia il marketing mafia style

'Cosa nostra' con tanto di bottiglia a forma di mitra al vino Talha Mafia fino al caffè Mafiozzo ma anche il condimento sale e pepe Two Pig Mafia è allarme 'mafia style' per l'..."Cosa nostra" al vino Talha Mafia L'elenco dei prodotti poi è purtroppo abbastanza lungo:"Cosa nostra" con tanto di bottiglia a forma di mitra al vino Talha Mafia fino al caffè ...(ASI) Dal whisky “Cosa nostra” con tanto di bottiglia a forma di mitra al vino Talha Mafia fino al caffè Mafiozzo ma anche il condimento sale e pepe Two Pig ... (ASI) Pescara - "Difendere l'Ucraina ...PALERMO - Whisky 'Cosa Nostra' dalla Scozia con tanto di bottiglia a forma di mitra, vino 'Talha Mafia' dal Portogallo e caffè 'Mafiozzo' dalla Bulgaria, ma anche snack 'Chili Mafia' in Gran Bretagna ...