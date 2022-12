Sindacati | 16 dicembre | sciopero del personale sanitario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È stato proclamato daiUsb, Nursind e Nursing Up di Ascoli, unodeldel comparto dell’Area vasta 5, per l’intera giornata del 16. Maurizio Pelosi, del sindacato Nursind, in merito allo, ha detto. “Si tratta del primodel settore nella storia di Ascoli e San Benedetto“. Le motivazioni dellodei: decisione ed iniziativa inevitabilidei-Photo Credits:tmnotizie.itLa situazione ha superato ampiamente i limiti della tollerabilità traducendosi in pesanti criticità per tutti i lavoratori. Durante losaranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146\90 e ...