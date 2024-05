Taremi entra e il Porto svolta | gol della vittoria Countdown Inter!

(Di domenica 12 maggio 2024)si prende la scena cole l’assiste soddisfatta alle gesta del suo prossimo attaccante (al contrario di quanto accade con un altro). Succede tutto nel secondo tempo del match contro il Boavista. COUNTODOWN – L’si lecca i baffi osservando il finale di stagione di Mehdicol. Nel penultimo match stagionale di Liga Portugal, andato in scena questa sera contro il Boavista, Sergio Conceicao ha deciso di lasciare in panchina l’attaccante promesso sposo nerazzurro. La sfida è rimasta inchiodata sullo 0-0 fino al 60?, quando Bruno Lourenco ha segnato lo 0-1 del Boavista. Solo un minuto prima, però, proprioera subto in campo al posto di Martim Fernandes. Da quel momento il match di Liga si accende. Al 64?, dopo ...

Ci si avvia verso l’ufficialità dell’arrivo di Mehdi Taremi al L’Inter in vista della prossima stagione. Un’ulteriore conferma arriva da una fonte autorevole come l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che specifica anche i dettagli relativi al ...

Mehdi Taremi a breve diventerà un nuovo calciatore del L’Inter . Inzaghi pensa già a come sistemarlo in campo con l’addio di due attaccanti. FUTURO – Mehdi Taremi è sempre più vicino a diventare un calciatore del L’Inter . L’attaccante del Porto sta ...

Fiorenzuola - Novara 1 - 3: ora, per la salvezza, serve un miracolo. Tabbiani: 'E' dura ma dobbiamo crederci' - AUDIO - ...- Doppia top ten per la Bft Burzoni VO2 Team Pink a Porto Sant'...Piacenza in festa per Simone Inzaghi dopo lo scudetto vinto con l'...in festa per Simone Inzaghi dopo lo scudetto vinto con l'Inter, ...

Lazio, il primo scudetto compie 50 anni: le pistole in spogliatoio, i vizi di Chinaglia e Maestrelli il partigiano (tra mito e realtà) - È sepolto a Prima Porta nella tomba di famiglia di Maestrelli, che da vivo l'aveva perfino ospitato ... Chinaglia una volta gli diede un calcio nel sedere a San Siro, durante un Inter - Lazio: " Mazzola ...