Superbonus - Forza Italia attacca | è scontro nella maggioranza Scoppia il caso Sugar-tax Tajani | Pronti a modifiche in Parlamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna ! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.08 Arensman 2° al secondo intermedio a 47? da Ganna . Davvero un’ottima cronometro ...

Tadej Pogacar ha vinto l’ ottava tappa del Giro d’Italia 2024 . Lo sloveno ha pedalato con grande scioltezza sulla salita finale che conduceva a Prati di Tivo , non ha attacca to ma ha dimostrato una brillantezza superiore agli avversari e nel finale ...

Più di così è difficile chiedergli. Antonio Tiberi doveva essere la carta più importante in casa azzurra nel Giro d’Italia 2024 e lui sta confermando, almeno in questa prima settimana, al meglio il suo status lottando alla pari con gli altri ...

Oggi il Giro d'italia ha fatto tappa a Napoli, domani giorno di riposo e poi si riparte dalla Campania con la Pompei-Cusano Mutri.

