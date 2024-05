Allarmi aerei in Russia e Ucraina

(Di lunedì 13 maggio 2024) 1.06 L'allarme antiaereo è scattato nella notte nelle regioni russe di Belgorod e Voronezh, al confine con l'. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass,citando le autorità locali. Sempre nella notte è scattato l'allarme antiaereo in cinque regioni dell': Dniprope trovsk,Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernihiv.Lo riportano i media locali.Ieri a Belgorod, capoluogo dell'omonima oblast,è crollato un palazzo che secondo Mosca è stato colpito da frammenti di un missile ucraino "fornito dalla Nato", che ha provocato 13 vittime.

Ucraina: esplosioni nel Kharkiv, allarme in altre due regioni - Ucraina: esplosioni nel Kharkiv, allarme in altre due regioni - (ANSA) - ROMA, 24 APR - Forti esplosioni vengono segnalate in queste ore nella regione ucraina orientale di Kharkiv, con l'allarme antiaereo scattato nella notte anche nelle oblast di Dnipropetrovsk e ...