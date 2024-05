Chi è uscito nella Semifinale di Amici 23? Nessuno eliminato nella puntata del 12 maggio - ecco perché

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Chi èdi23? Chi ha dovuto abbandonare i sogni di vincere il talent di Maria De Filippi? Ebbene per via di un nuovo colpo di scena non c’è stato alcunin onda su Canale 5 domenica 12e cosa è accaduto davvero durante la parte finale del talent in cui Maria era sola in studio con Sarah e Mida. Chi èdi23?Nuovo colpo di scena. Era impossibile scegliere tra Mida e Sarah. Entrambi meritavano di approdare in Finale. I giudici, dopo essersi riuniti, ...