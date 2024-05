Bologna - esplode la gioia tra i tifosi | È fatt - si va in Champions E la notte magica ha inizio

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – “Tutti in piazza Maggiore!". Grida un ragazzo del bar Ciccio in via San Mamolo. L’Atalanta ha appena piegato la Roma, dando così il via allarossoblù, tutti i clienti si sono catapultati fuori, diretti verso il cuore della città e unadi festa. Il ragazzo è un cliente fisso di questa storica ’tana’ del tifo rossoblù, è lì, davanti allo schermo, come "ogni domenica". Ieri sera, però, in tv ilnon c’è: "Siamo qui per gufare la Roma", dicono in gruppo. La tensione dei primi minuti del match si stempera in, tra gli avventori del Bar Ciccio: l’Atalanta segna subito e la partita si mette bene. La Roma, alla fine dei 90 minuti, non può raggiungere i rossoblù: dopo 60 anni, èLa cabala funziona, solo un ...

di Fabrizio Carcano È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta e per . La più attesa da trentasei anni: alle 21 al Gewiss Stadium, esaurito ovviamente, la Dea si gioca per la seconda volta nella sua storia l’accesso ad una finale europea. ...

E’ un momento speciale, l’ennesimo per il Real Madrid e l’ennesimo per un allenatore monumentale come Carlo Ancelotti: due anni fa il tecnico italiano riuscì a centrare il doblete, quest’anno è arrivato all’ultimo ostacolo per il bis. Il titolo di ...

Como – Il sogno si avvera, il Como torna in serie A, lo ha fatto pareggiando con il Cosenza 1 a 1 in una partita tiratissima una vera altalena di emozioni, con le notizie che giungevano da La Spezia . A siglare il gol del pareggio promozione è stato ...

