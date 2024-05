(Di domenica 12 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Un augurio per chi partecipa, un ringraziamento alla Fondazioneper, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno,", le parole dialladella corsa beneficafor the. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Un augurio per chi partecipa, un ringraziamento alla Fondazione Komen per questa iniziativa, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno,", le parole di Mattarella alla partenza della corsa benefica Race for ...

Mattarella a partenza Race for the Cure: "Grazie a Komen per questa iniziativa" - mattarella a partenza Race for the Cure: "Grazie a Komen per questa iniziativa" - "Un augurio per chi partecipa, un ringraziamento alla Fondazione Komen per questa iniziativa, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno,", le parole di mattarella alla partenza della corsa benefica ...

Race for the Cure: 213 per il Team Camera, vice presidente Mulè alla partenza - Race for the Cure: 213 per il Team Camera, vice presidente Mulè alla partenza - ROMA - Sono stati 213 (dato finale) gli iscritti alla squadra della Camera dei deputati per la 'Race for the cure 2024', l'evento simbolo di Komen Italia ...

Race for the Cure, a Roma oltre 150mila persone per la diagnosi precoce dei tumori al seno. Mattarella: “Grazie” - Race for the Cure, a Roma oltre 150mila persone per la diagnosi precoce dei tumori al seno. mattarella: “Grazie” - Il Presidente della Repubblica Sergio mattarella ha ufficialmente dato il via oggi alla 25/ma edizione della Race for the Cure di Roma che ha battuto un nuovo record con 150.000 presenze, riconfermand ...