Italia con 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe europee | le combinazioni

Nella stagione 2024/2025 la Serie A potrebbe avere 9 squadre qualificate tra Champions, Europa e Conference League. Tutto dipenderà da Atalanta e Fiorentina in Europa e dalla classifica finale del campionato in corso.Continua a leggere

Tutte le finali delle Coppe europee di calcio sono definite. Il primo giugno si giocherà a Londra Borussia Dortmund-Real Madrid per la Champions League. La sfida sarà anticipata, il 22 maggio a Dublino, da Bayer Leverkusen-Atalanta in Europa ...

De Rossi, l'elogio all'Atalanta: "Va al doppio, merita di arrivare davanti" - De Rossi, l'elogio all'Atalanta: "Va al doppio, merita di arrivare davanti" - L'allenatore della Roma ha parlato al termine del match perso al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta: le dichiarazioni ...

Pagina 2 | Roma, cosa deve fare per andare in Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta - Pagina 2 | Roma, cosa deve fare per andare in Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta - Inter, Milan, Juventus e Bologna sono già qualificate, resta un solo posto a disposizione conteso da tre squadre ...

Karate, Europei da sogno: l'Italia conquista 13 medaglie. Oro storico nel kumite a squadre - Karate, Europei da sogno: l'Italia conquista 13 medaglie. Oro storico nel kumite a squadre - A Zadar, in Croazia, brillano gli azzurri: il bottino conta 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Il titolo a squadre mancava all'Italia da 30 anni ...