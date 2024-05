Highlights Brescia-Pistoia 79-70 - playoff Serie A basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024)scherza col fuoco ma battein casa 79-70 in gara-1 dei quarti di finale deidi. Super Bilan con una doppia doppia da 19 punti e 18 rimbalzi. Bene anche Massinburg (13 punti+3 rimbalzi) e Della Valle (11 punti+4 rimbalzi+3 assist). In doppia cifra Christon con 11 punti e 3 assist. Spondanon bastano i 16 punti e 6 rimbalzi di Varnado e i 30 combinati da Moore e Willis (15 a testa). Laresta aper gara-2, in programma il 14 alle 20.45. Ecco glidel match. SportFace.