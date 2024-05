Volley femminile | Italia ad Antalya - 14 maggio l’esordio con la Polonia in Nations League

(Di domenica 12 maggio 2024) La nazionalena diè arrivata nella giornata di oggi ad, in Turchia, dove andrà in scena la Pool 1 di2024. Si parte martedì 14alle 19.00 con la sfida alla. Giovedì 16alle 13.00 ci sarà la Germania, venerdì 17alle 19.00 la Bulgaria e sabato 18alle 19.00 le campionesse d’Europa della Turchia. Ecco le convocate di Julio Velcasco Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Loveth Omoruyi. Centrali: Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Yasmina Akrari. Opposti: Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino. SportFace.

