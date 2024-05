Golf | Rory McIlroy straordinario nell’ultimo giro - suo il Wells Fargo Championship 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilha un nuovo campione. Che, però, non è nuovo. Anzi, per lui è poker.s’inventa un grandissimo ultimoda -6 e chiude 67 68 67 65 (267 colpi) dando una dimostrazione di forza importantissima, anche in vista di un possibile e futuro nuovo assalto al numero 1 del ranking mondiale. Dietro al nordirlandese c’è Xander Schauffele, leader fino al sabato, ma staccatissimo alla fine anche perché chiude pari con il par a -12. Terzo il sudcoreano Byeong Hun An a -9, e anche per lui qui c’è un -5 da segnalare nelle ultime 18 buche.: Chris Gotterup vince il Myrtle Beach ClassicQuarta posizione assieme per l’altro sudcoreano Sungjae Im (che finisce con +2) e l’australiano Jason Day, ...