Pagelle semifinale Amici | Sarah e Marisol aliene - Holden e Petit sempre uguali a loro stessi

(Di lunedì 13 maggio 2024) I finalisti di23 sono cinque e non quattro come invece era stato ipotizzato nelle ultime puntate. Ecco ledelladel talent show condotto da Maria De Filippi.Toscano: voto Le manca solo la corona. E' la regina incontrastata. Finalmente ha capito di poter essere protagonista e di avere tutte le carte in regola per esplodere come una vera star. Lei è veramente pazzesca e finalmente lo sta dimostrando esibizione dopo esibizione.: voto Maria non ce la faccio. Bravissimo a produrre le proprie canzoni. Bravissimo. Anche perché è un lavorone aggiungere ad ognuna tutti quegli effetti vocali visto che non abbiamo mai sentito la sua vera voce durante le puntate. Chissà come canta. Intendo lui, non l'autotune che credo usi anche per cantare sotto la doccia. Lasciamo ...