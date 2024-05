Celentano litiga con Malgioglio nella Semifinale di Amici 24 | “Non puoi impormi cosa deve piacermi”

Dovevano suscitare un’emozione e ce l’hanno fatta. Ad Amici 23 la Celentano e Zerbi hanno spaventato tutti . Giuseppe per non venir baciato da Zerbi vestito da Dracula e Frankenstein è scappa to in mezzo al pubblico sugli spalti, Malgioglio , invece, ...

Ancora una volta la coppia Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno strappato più di un sorriso durante il consueto appuntamento con il Serale di “ Amici di Maria De Filippi ”, giunto alla sesta puntata. I due professori in fatti hanno regalato, per il ...

Quanti elogi questa sera per Sarah ad Amici 23! La cantante è stata riempita di complimenti da Malgioglio e dalla ... Celentano ! L'articolo Pioggia di elogi per Sarah da Malgioglio e (a sorpresa) dalla maestra Celentano : “Ti trovo elegante” proviene ...

Dustin è il secondo finalista di Amici: Alessandra Celentano piglia tutto

Amici 23 serale, diretta semifinale. Malgioglio contro Anna Pettinelli: «Se tu sei sterica non me ne frega niente». Dustin secondo finalista - Anche se non ha più allievi Anna Pettinelli riesce a litigare con Cristiano malgioglio. Durante la semifinale di domenica 12 maggio di Amici 23, la conduttrice radiofonica ha accusato ...

Amici 2024, la semifinale minuto per minuto – Dustin e Marisol in finale - Amici 2024, la semifinale minuto per minuto – Dustin e Marisol in finale - malgioglio vota Dustin, Michele preferisce Sarah. Decisivo Giofrè, che dà il punto a Dustin. Sfidano ancora Zerbi-celentano. 22.34: La prima prova della seconda manche contrappone Mida (Cuccarini-Lo) ...