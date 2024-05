Inchiesta Liguria - Marco Bucci | Gioco al massacr - non ci sto Chiedo chiarezza su di -e, sono pronto a parlare con i pm

(Di domenica 12 maggio 2024) Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»

Genova , 9 mag. (Adnkronos) - Sono giorni intensi in procura a Genova dopo l'inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all'arresto (domiciliari) per Corruzione del governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il ...

Genova , 9 mag. (Adnkronos) – Sono giorni intensi in procura a Genova dopo l’inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all’arresto (domiciliari) per Corruzione del governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il ...

"Non vedo l'ora di parlare con i pm". Il sindaco Bucci respinge ogni accusa - "Non vedo l'ora di parlare con i pm". Il sindaco Bucci respinge ogni accusa - Marco Bucci al Corriere: "Il mosaico è più complesso rispetto a come è stato ricostruito". Su Toti: "Abbiamo lavorato bene insieme, ma se certe cose sono vere, è un problema" ...

Maxi inchiesta, domani Spinelli di nuovo in Tribunale - Maxi inchiesta, domani Spinelli di nuovo in Tribunale - Dopo una settimana che ha visto il terremoto giudiziario nella nostra regione, l’agende degli interrogatori dei prossimi giorni è piuttosto fitta.

Inchiesta Genova, Marco Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza su di me, sono pronto a parlare con i pm» - Inchiesta genova, Marco Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza su di me, sono pronto a parlare con i pm» - Il sindaco di genova: «Le mie parole sui maiali intercettate Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli È una falsità, quei soldi non c’entrano n ...