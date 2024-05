(Di lunedì 13 maggio 2024) Empoli, 13 maggio 2024 – Unatelevisiva su Giovanni, che qualche mese fa era stata oggetto di polemiche anche a livello politico, per il mancato coinvolgimento di Certaldo in termini di riprese cinematografiche. E che dal prossimodisponibile inanche per gli utenti italiani. Lo ha fatto sapere Netflix nei giorni scorsi sui propri canali, illustrando l’articolazione di «The Decameron»: otto episodi da un’ora ciascuno, diretti dal regista Mike Uppendahl, che ripercorreranno le vicende narrate dadurante la peste nera del 1348. «Quando la peste nera colpisce, nobili e servitori si ritirano in campagna per scappare al peggio – si legge nel riassunto pubblicato dalla piattaforma di, per una ...

Sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, girata in Italia tra Roma e Viterbo e porterà sul catalogo di Netflix una delle opere più iconiche della letteratura italiana, il Decameron e di Boccaccio . Stiamo parlando di The ...

Sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, girata in Italia tra Roma e Viterbo e porterà sul catalogo di Netflix una delle opere più iconiche della letteratura italiana, il Decameron e di Boccaccio . Stiamo parlando di The ...

Pronta la serie tv su Boccaccio: sarà a luglio in streaming - Pronta la serie tv su boccaccio: sarà a luglio in streaming - Empoli, 13 maggio 2024 – Una serie televisiva su Giovanni boccaccio, che qualche mese fa era stata oggetto di polemiche anche a livello politico, per il mancato coinvolgimento di Certaldo in termini ...

"The Decameron", la serie ispirata alle novelle di Boccaccio in arrivo questa estate - "The Decameron", la serie ispirata alle novelle di boccaccio in arrivo questa estate - Svelata la data di uscita della serie tv "The Decameron", liberamente ispirata alle novelle trecentesce del Decameron di Giovanni boccaccio. Ad annunciare l'arrivo sul piccolo schermo è Netflix: gli ...

L’Ap Certaldo sempre vincente. Adesso si prepara al rush finale - L’Ap Certaldo sempre vincente. Adesso si prepara al rush finale - L'Ap Certaldo festeggia la vittoria nei play-off di serie D maschile alla "boccaccio". Il coach Bocini elogia la prestazione e guarda già alla finale, pronta ad affrontare Foiano o Invicta Grosseto.