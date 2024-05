Bando cura delle pinete - sette i Comuni toscani che ottengono i finanziamenti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sonoche hanno partecipato alper tutelare ere ledi pino domestico nei loro territorio. Viareggio, Pietrasanta, Pisa, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia e Grosseto potranno vedere finanziati dunque interventi selvicolturali per aumentare la stabilità, garantire il rinnovo, diminuire il rischio di incendi o di altre calamità nelle loronell’ambito della tutela ambientale e della gestione del paesaggio. Le risorse messe a disposizione dal Masaf attraverso la Strategia Forestale Nazionale, ammontavano a circa 900 mila euro. Per ogni singolo progetto era prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili calcolati al netto del valore stimato, o ricavato dalla vendita, del ...

Finanziamenti per le pinete di Viareggio e Pietrasanta - Finanziamenti per le pinete di Viareggio e Pietrasanta - Sono sette i comuni toscani che hanno partecipato al bando per tutelare e curare le pinete di pino domestico nei loro territorio. Tra questi figurano anche Viareggio e Pietrasanta che potranno vedere ...

Un piano per la Macchia Lucchese. Da Firenze arrivano 180mila euro per la rigenerazione e la sicurezza - Un piano per la Macchia Lucchese. Da Firenze arrivano 180mila euro per la rigenerazione e la sicurezza - Il Comune ha partecipato al bando della Regione con un progetto che coinvolge 26 ettari di parco. L’obiettivo è "Riattivare il processo di rinnovamento dei pini domestici e prevenire il rischio di inc ...

Cura delle pinete. Finanziamenti a tre Comuni - Cura delle pinete. Finanziamenti a tre Comuni - Comuni toscani come Grosseto, Castiglione e Scarlino otterranno finanziamenti regionali per interventi selvicolturali nelle pinete di pino domestico, per garantirne la stabilità e ridurre il rischio d ...