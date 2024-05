Stellar Blade - un cosplay di Eve raggiante e combattivo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Larissa Rochefort ha deciso di catapultarsi in una nuova avventura, realizzando ildi Eve dicosì da portare la bella e coraggiosa protagonista del gioco PS5 nella vita reale. E dando un’occhiata alle immagine condivise dallaer prontamente sui propri canali social, la ragazza è riuscita effettivamente a replicare con grande fedeltà non soltanto il costume della protagonista della nuova opera dI shift Up, ma anche il suo costume bianco e verde. Aggiungiamo inoltre che ilrealizzato da Larissa Rochefort è sublimato anche dalle pose ormai celeberrime di Eve, con tanto di replica estremamente fedele della spada della guerriera, ricreata con una grande dovizia di particolari, ponendosi come un lavoro. Inoltre a ...

Mark Kern, ex sviluppatore di Blizzard Entertainment, ha dato il via attraverso i propri canali social ad una richiesta di boicottaggio di PlayStation , chiede ndo di conseguenza ai fan di protestare in modo serie e deciso visto il trattamento ...

In Stellar Blade , esiste la possibilità di sbloccare un costume senza censure per Eve, la procedura è macchinosa ma funzionale. Segui attentamente i passaggi seguenti per sbloccare il costume senza censure usando un trucco. Avetre già saputo che ...

In questa guida vi spiegheremo come ottenere il tanto agognato costume senza censure in Stellar Blade nonostante sia stato tecnicamente rimosso Stellar Blade è un buon titolo che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di se. In particolare ...

AlphaFold 3, il nuovo modello IA di DeepMind prevede la struttura e le interazioni di tutte le molecole della vita - AlphaFold 3, il nuovo modello IA di DeepMind prevede la struttura e le interazioni di tutte le molecole della vita - 09 MAG Google Pixel 8a in prevendita su Amazon al prezzo minimo garantito, ma costa come Pixel 8 in sconto! Che prezzo il 7a stellar blade: l'action RPG di Shift Up sfoggia uno stile (quasi) unico su ...

Dati di 49 milioni di clienti rubati in 10 anni, ma Dell riconosce solo oggi l'esistenza di 'un incidente' - Dati di 49 milioni di clienti rubati in 10 anni, ma Dell riconosce solo oggi l'esistenza di 'un incidente' - Che prezzo il 7a 08 MAG Tante novità per ho.mobile: raddoppia la banda per le offerte 4G e arrivano 5G ed eSIM 08 MAG Scendono anche i realme 12 Pro 5G e realme 12 Pro+ 5G: sono ottimi camera phone ...

Stellar Blade: info sulle prossime aggiunte e sul primo crossover con Goddess of Victory: Nikke - stellar blade: info sulle prossime aggiunte e sul primo crossover con Goddess of Victory: Nikke - Due dei prodotti di Shift Up come Goddess of Victory: Nikke e stellar blade collaborano ufficialmente per un tempo limitato, con outfit e personaggi.