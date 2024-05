Volley maschile - amichevole 2024 | buona la prima per l’Itali - Serbia battuta al tie-break

(Di domenica 12 maggio 2024)a batte la3-2 (23-25, 33-31, 20-25, 25-20, 15-11) nelladidelnel ritiro di Cavalese. Giannelli e compagni iniziano con qualche difficoltà, pagando disattenzione e un’intesa da perfezionare contro una compagine serba molto determinata e mai doma. Il Ct Fefé De Giorgi decide di cambiare qualcosa e proprio l’ingresso dei giovani Luca Porro ed Alessandro Bovolenta dà nuova linfa al gruppo azzurro, che alla fine riesce a spuntarla al quinto set.ladunque per la Nazionale italiana, che lunedì torna in campo per affrontare la Turchia nel secondo test match di preparazione in vista dellaball Nations League. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI ...

