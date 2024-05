Bologna qualificato in Champions League - l’inno risuona al centro sportivo | esplode la festa in città

Di seguito proponiamo la rassegna di tutti gli episodi da MOVIOLA in Bologna-Monza , ultima gara del sabato della 32esima giornata di Serie A:...

Un’impresa storica: il Bologna si qualifica per la Champions League a distanza di 59 anni dall’ultima volta. La squadra rossoblù si guadagna l’aritmetica certezza della qualificazione al torneo più prestigioso a due giornate di anticipo dalla fine ...

