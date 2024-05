Atalanta-Roma 2-1 - Gasperini | Importante vincer - Scamacca leggermente affaticato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Gian Piero, tecnico dell’, ha commentato il successo casalingo per 2-1 contro la: “Abbiamo avuto tante occasioni e potevamo segnare più gol evitando di soffrire nel finale. Erae e l’abbiamo fatto.l’ho tolto perché erae va gestito per la finale di Coppa Italia di giovedì. Non penso che siamo favoriti contro la Juventus. Sicuramente arriviamo con grande entusiasmo. De Ketelaere oggi era in grande condizione. Può giocare in ogni posizione”. SportFace.