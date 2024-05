Darderi perde a Roma - ma si consola con l’investitura di Zverev | “Sentiremo parlare di te”

(Di domenica 12 maggio 2024) Il tennista tedesco si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia.dopo aver eliminato daha elogiato l'italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-BORGES 22:33 Quasi due ore di partita sono servite al campione del 2017 per sbarazzarsi di un azzurro combattivo, soprattutto nel 1° set, quando è anche arrivato a due punti dal ...

Rimane il solo Stefano Napolitano all’Italia nel Masters 1000 di Roma . Anche il penultimo degli azzurri rimasti in tabellone deve purtroppo salutare gli Internazionali, visto che Luciano Darderi è stato sconfitto da Alexander Zverev in due set con ...

Scatta il terzo turno nel tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: nella parte alta del main draw escono di scena il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, e, in casa Italia, Francesco Passaro e Luciano ...

