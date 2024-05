Gasperini | Concentrazione in FINALE Ecco perché ho sostituito SCAMACCA De Rossi rispetto a Mourinho…

Bergamo fa festa, la Dea entra nella storia. Un sogno che ora diventa opportunità per continuare a stupire. L’ Atalanta strapazza il Marsiglia: al Gewiss Stadium solo una squadra in campo, attorno una città unita verso l’obiettivo. Il risultato è ...

Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello Sport Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello ...

Atalanta, Gasperini: "Difficile giocare tre volte a settimana, ma abbiamo entusiasmo" - Atalanta, gasperini: "Difficile giocare tre volte a settimana, ma abbiamo entusiasmo" - Notizie L’analisi di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Dovevamo reagire prima, loro sono forti e vanno al… Leggi ...

Gasperini e la risposta a Barzagli: "Mercoledì noi abbiamo una partita..." - gasperini e la risposta a Barzagli: "Mercoledì noi abbiamo una partita..." - L'Atalanta batte la Roma (2-1) e manda Allegri e Thiago Motta in Champions. La Dea centra la quarta vittoria di fila in campionato e ora è attesa da due finali: Coppa Italia (Juve) ed Europa League (B ...

Gasperini, noi tante occasioni ma non mira precisa - gasperini, noi tante occasioni ma non mira precisa - "Abbiamo avuto tante occasioni da gol e non avevamo la mira precisa, potevamo chiudere la partita prima senza soffrire nel finale, anche se abbiamo avuto delle occasioni clamorose anche alla fine. (AN ...