Bologna - il sogno è realtà | festa scatenata in piazza dopo la certezza Champions | FOTO e VIDEO

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilè ufficialmente qualificato alla prossimaLeague. E’ apoteosi in casa rossoblù al fischio finale di Atalanta-Roma: con 2 giornate d’anticipo la qualificazione inLeague è matematicamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli eMaggiore si è riempita di migliaia di tifosi in. I supporter cantano i cori per la qualificazione inLeague ed è già alta l’attesa in vista della prossima partita contro la Juventus, nella penultima giornata di campionato. La sfida con i bianconeri al Dall’Ara potrebbe valere addirittura il terzo posto. Inanche i calciatori e l’allenatore Thiago Motta. Ecco laGALLERY con tutte le immagini in. L'articolo, ...

Orsolini show alla festa Champions del Bologna: fa salire in auto l'inviato Dazn - "Appena è finita la partita Atalanta-Roma ho sentito una gioia incredibile". Con queste parole Riccardo Orsolini, attaccante del bologna, ha commentato la qualificazione matematica della squadra

