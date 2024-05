(Di lunedì 13 maggio 2024) Gambassi Terme, 13 maggio 2024 - Oltredi tasse non pagate, per una cifra emersa a seguito di una serie di controlli effettuati fra quest’anno e il 2023. A tanto ammontano le liste di carico relative alla mancata corresponsione di Imu eche il Comune di Gambassi ha approvato proprio nei giorni scorsi (con la legge che prevede che in casi del genere siano accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale). Anche nel Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 approvato qualche mese fa viene indicato fra gli obiettivi del mandato il contrasto all’evasione, a proposito di «attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una sempre maggiore assistenza ai ...

Tasi e Imu ancora da riscuotere . Mancano 241mila euro in cassa. Spediti gli avvisi per il recupero - Tasi e Imu ancora da riscuotere . Mancano 241mila euro in cassa. Spediti gli avvisi per il recupero - La cifra complessiva è emersa a seguito di una serie di controlli effettuati fra quest’anno e il 2023. Per l’Imposta municipale unica sono state inviate 76 lettere, 25 per la tariffa sui servizi indiv ...

Tasi e Imu ancora da riscuotere: mancano 241mila euro in cassa - Tasi e Imu ancora da riscuotere: mancano 241mila euro in cassa - Gambassi Terme, 13 maggio 2024 - Oltre 241mila euro di tasse non pagate, per una cifra emersa a seguito di una serie di controlli effettuati fra quest’anno e il 2023. A tanto ammontano le liste di ...

Villa Carrara, la prigione dorata di Aldo Spinelli a Genova - Villa Carrara, la prigione dorata di Aldo Spinelli a Genova - Viaggio a Villa Carrara, l’abitazione dell’imprenditore ora agli arresti domiciliari. Fu progettata da Daneri, maestro dell’architettura italiana e del ...