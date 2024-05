Ultime Notizie Serie A | Bologna e Juventus in Champions League - l’Atalanta stende la Roma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il campionato diA, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono

Serie A, Lazio-Empoli 2-0, Genoa-Sassuolo 2-1, Verona-Torino 1-2, Juventus-Salernitana 1-1, Atalanta-Roma 2-1 - serie A, Lazio-Empoli 2-0, Genoa-Sassuolo 2-1, Verona-Torino 1-2, Juventus-Salernitana 1-1, Atalanta-Roma 2-1 - L'Atalanta batte la Roma e regala la Champions league al Bologna, la Salernitana ferma sul pareggio la Juventus, in zona salvezza sconfitte per Empoli, Sassuolo e Verona ...

Serie A: Atalanta-Roma 2-1, Juve e Bologna in Champions - serie A: Atalanta-Roma 2-1, Juve e Bologna in Champions - La vittoria per 2-1 dell'Atalanta sulla Roma regala la certezza matematica di un posto nella prossima Champions League a Juventus e Bologna, attualmente terze a pari merito con 67 punti a due giornate ...

Serie A: Atalanta-Roma 2-1 - serie A: Atalanta-Roma 2-1 - ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - De Roon, Hien, Djimsiti - Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere - Scamacca. Panchina: Musso, Rossi, Palestra, Bonfanti, Comi, Scalvini, ...