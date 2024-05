Tifosi del Bologna finalmente in paradiso | la curva è in Champions da mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Una stagione da sogno anche sugli spalti. QuestaLeague è anche del tifo rossoblù, capace di trascinare la squadra sia in casa che in trasferta. Già, la trasferta: che fosse una stagione speciale per illo si era capito fin dal primo esodo a Verona di metà settembre. Una febbre da cui i(video) non sono mai guariti, riempiendo ogni stadio e sostenendo i ragazzi di Thiago Motta dagli spalti. E così, dal Bentegodi a Monza, da Milano sponda Inter al Mapei di Reggio Emilia, e ancora Lecce e Salernitana a dicembre, Udine a Capodanno, il charter organizzato daiper Cagliari. Poi Milano sponda rossonera, la sveglia presto per Roma contro la Lazio (si giocava alle 12.30), i mille biglietti bruciati a Bergamo nello scontro diretto contro l’Atalanta, il ...