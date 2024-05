Doppio De Ketelaere - l’Atalanta piega 2-1 la Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Uno scatto decisivo, un assolo che dà una bella spallata alla corsa Champions.vince 2-1 contro la, grazie alla doppietta di De; ai giallorossi non è bastato il rigore segnato da Pellegrini nella ripresa. Diciannovesima vittoria in campionato per gli orobici, che a due giornate dal termine della Serie A sono sempre più vicini alla massima competizione europea. In più i bergamaschi hanno la finale di Coppa Italia e quella di Europa League da giocare, per un finale di stagione entusiasmante. Lainvece “rischia” per il ritorno della Lazio (ora a meno 1): decimo ko stagionale per i capitolini, che a questo punto devono tifare perin Europa League, in modo da poter ambire alla Champions attraverso il sesto posto nella classifica del ...