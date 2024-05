Amministrative - sorteggiati candidati sindaco e liste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Empoli, 12 maggio 2024 – Un altro passo verso l'appuntamento alle urne di giugno. Nella giornata di oggi, domenica 12 maggio, l'ammissione e il sorteggio deie delle. Per quanto riguarda Empoli l’ordine di estrazione deisulla scheda elettorale sarà: Andrea Poggianti, Simone Campinoti, Alessio Mantellassi, Maria Grazia Maestrelli e Leonardo Masi. L’ordine è stato ufficializzato dopo l’ammissione di tutte lepresentate e l’estrazione nella sala consiliare del Comune di Empoli per tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa. “Esattamente come cinque anni fa ho la prima posizione sulla scheda blu del Comune di Empoli – commenta a caldo Andrea Poggianti precisando che, per quanto riguarda lea suo sostegno, figura ...