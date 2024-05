Atalanta-Roma 2-1 - De Ketalaere | Sono cresciuto tant - ora testa alle due finali

(Di domenica 12 maggio 2024) L’, trascinata da Charles De Ketelaere, supera 2-1 lanella partita valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Ho sempre provato a fare il mio partita dopo partita,o e si vede – spiega il giocatore del club bergamasco, autore della doppietta, ai microfoni di Dazn al termine del match -. Questa partita ha dato un grande passo per la Champions, adesso abbiamo duee andiamo con la stessa fiducia“. Infine, De Ketelaere, parlando delle parole del presidente dell’circa il suo riscatto, ha detto: “Lo ringrazio per le belle parole, ma adesso pensoprossime partite“. HIGHLIGHTS E GOL DI2-1 (VIDEO) SportFace.

