Sorpresa ad Amici | Siete tutti in finale - le parole di Maria De Filippi

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ottava puntata del Serale di23 si è conclusa con una: nessuno eliminato. Finiti al ballottaggio, Sarah Toscano e Mida hanno scoperto di essere entrambi indopo una supercazz0la diDeche ha confuso pure me. “piccoli, nonuna generazione che sta molto davanti la televisione, vero? Però ci sono dei bravi conduttori e delle brave conduttrici e i bravi conduttori quando arrivano a questo punto calcano il momento, creano la suspance e poi fanno l’effetto. Questo è l’ABC della conduzione. L’effetto suspance dovrei crearla io, ma non sono bravissima a crearla. Anzi, non lo sono. Faccio le cose troppo dritte, non le faccio giuste a livello televisivo. Quindi non creo l’attesa e vi dico direttamente la ...

La ballerina professionista ed ex allieva di Amici 22, Isobel Kinnear , ha compiuto gli anni e Giulia Stabile le organizza to una festa a sorpresa!

