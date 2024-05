Il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Al fischio finale di Atalanta-Roma (leggi qui) aè esplosa la festa: con due giornate d’anticipo la qualificazione inè matematicamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli e piazza Maggiore si è riempita di migliaia di tifosi in festa, che (la vittoria di ieri sul Napoli) hanno cominciato a cantare quando la partita era in corso.La festa in piazza Maggiore canta cori per la qualificazione in, ma anche contro la Juventus: lunedì prossimo, nella penultima giornata di campionato, la sfida con i bianconeri al Dall’Ara potrebbe valere addirittura il terzo posto. (Foto: X @FC 1909) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke ...

Bologna , 12 maggio 2024 – Una gioia incontenibile fatta di abbracci, colori, bandiere, e tutto il cuore dei bolognesi che per questa Festa , la Festa della città , ha atteso 60 anni. Il sogno è realtà: il Bologna è in Champions League. La notte ...

(Adnkronos) – L’Atalanta batte la Roma per 2-1 nel match della 36esima giornata della Serie A mandando Juve ntus e Bologna in Champions League. I bergamaschi, che si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere, salgono a 63 punti e staccano la ...

