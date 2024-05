Al Ceppo – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) AlVia Panama, 2 – 00197Telefono: 06/8419696 Sito Internet: www.ristoranteal.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 20/25€, primi 19/24€, secondi 24/35€, dolci 14€ Chiusura: Lunedì a pranzo OFFERTA Alè un locale d’altri tempi, sia per l’elegante location “old style”, rimasta (quasi) inalterata dagli anni Sessanta, sia per un menù che propone una cucina classica di buon livello con qualche moderata innovazione. Le materie prime, di assoluta qualità, sono trattate con mano sicura per un’offerta che si muove tra pesce e carne. Abbiamo aperto la nostra visita con la piacevole tartara di tracina servita con un equilibrato gazpacho di pomodoro. A seguire, ben realizzati i ravioli ripieni di una gustosa crema di melanzane accompagnati da un saporito intingolo con ...