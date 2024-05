Pioggia di elogi per Sarah da Malgioglio e a sorpresa dalla maestra Celentano | Ti trovo elegante

Amici 23, la dedica di Holden a Sarah: "Ti ammiro, sei maturata tanto" (VIDEO) - Amici 23, la dedica di Holden a sarah: "Ti ammiro, sei maturata tanto" (VIDEO) - Il cantante Holden elenca i pregi di sarah Toscano prima della semifinale di Amici 23, che andrà in onda domenica 12 maggio su Canale 5.

Lorella Cuccarini elogia il percorso di Sarah ad Amici 23 - Lorella Cuccarini elogia il percorso di sarah ad Amici 23 - Lorella Cuccarini risponde alle domande dei fan sui social ed elogia così il percorso della sua allieva sarah ad Amici 23 ...

Amici 23, Sarah Toscano è la vera rivelazione di quest'anno: la crescita di una giovane pop-star - Amici 23, sarah Toscano è la vera rivelazione di quest'anno: la crescita di una giovane pop-star - Lei sa scrivere ma è insicura, deve crederci di più" E persino Rudy Zerbi, in puntata, non ha saputo trattenersi dall'elogiare la bravura della giovane cantante, confermando che davvero sarah Toscano ...