De Ketelaere manda l' Atalanta in paradiso | Roma battuta e Champions a un passo

(Di domenica 12 maggio 2024) E' una Dea meravigliosa e perfetta, da. Per oltre un'ora, spinta da uno stato di forma mentale e una brillantezza che va oltre l'assetto tattico, l'si prende con una qualità eccellente la sua prima 'finale' piegando per 2-1 con giocate spettacolari e un Desuper, la, diretta concorrente per il posto nell'Europa che conta, stordita dalla forza propulsiva, dalla dinamicità e la freschezza atletica di una avversaria apparsa superiore in tutto. A tre giorni dalla finale di Coppa Italia e in attesa dell'epilogo di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la squadra di Gasperini mette al sicuro di fatto il suo passe lancia, se ancora ce ne fosse bisogno, un messaggio chiaro alla Juventus in vista della sfida di mercoledì all'Olimpico dove è in palio la coppa ...