Correa - stagione flop | rientra all’Inter Sarà un passaggio breve?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ad Appiano Gentile si rivedrà Joaquin: l’Inter ritrova l’argentino dopo l’avventura negativa in Francia dell’attaccante argentino. RIENTRO – Con il Marsiglia fuori dalla prossima Champions League, l’Inter ritroverà ad Appiano Gentile anche Joaquin. L’attaccante argentino non ha brillato nella sua esperienza in Ligue 1 e da tempo era ormai fuori dai piani del club transalpino. Solo con l’accesso alla prossima Champions League il Marsiglia avrebbe riscattatocon l’obbligo di riscatto. I nerazzurri, con questo accordo saltato, dicono addio a un bottino di tutto rispetto che si aggirava sui dieci milioni di euro., un futuro in dubbio.un? FUTURO – Il rientro dinon è stato benvisto dalla tifoseria ...