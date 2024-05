Tajani | Non solo Meloni-Schlein - sfida tv con tutti i leader Sulla casa l?intesa si trova

Dovrebbe partire domani, domenica 4 maggio, il volo che riporterà in Italia i turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra , in Yemen , a seguito della cancellazione del loro aereo. Lo ha confermato nel pomeriggio il ministro degli Esteri ...

Antonio Tajani ha annunciato che sarà candidato come capolista di Forza Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il segretario guiderà le liste in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, dove lascerà il posto a Caterina Chinnici: "Era ...