Ma che è sta c****a? La ghigliottina di Francesca diventa un caso | che imbarazzo in studio

(Di domenica 12 maggio 2024) Lapiù discussa di sempre. L'Eredità di domenica 12 maggio entrerà nella storia come una delle puntate in cui la soluzione finale del preserale di Rai Uno ha mandato maggiormente in confusione la concorrente così come gli spettatori da casa. La campionessa di serata del game show condotto da Marco Liorni è. Dopo la vittoria nel gioco dei 100 secondi, la giovane concorrente ha avuto la possibilità di competere per ben 190 mila euro. Una cifra enorme che però è stata dimezzata due volte dal meccanismo della. Alla fine, individuate le cinque parole indizio,ha comunque mantenuto un montepremi di 47.500 euro. Una cifra importante e per la quale avrebbe dovuto indovinare cosa legava insieme: andare, casa, campo, gruppo, libera. Con lei, moltissimi telespettatori hanno giocato ...