Ucraina - attacco Russia verso Kharkiv Zelensky | Battaglia feroce

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – La Russia continua ad attaccare nella regione di Kharkiv e per l'Ucraina la situazione diventa sempre più complessa. L'offensiva delle forze di Mosca, iniziata da 3 giorni, può diventare una svolta nella guerra iniziata a febbraio 2022. L'obiettivo dichiarato, come spiegato più volte dal presidente Vladimir Putin, è la creazione di una zona cuscinetto

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato 27 insediamenti nell’oblast di Kharkiv in un giorno, uccidendo tre persone e ferendone cinque. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Un massiccio attacco a Vovchansk, una città a cinque chilometri a ...

(Adnkronos) – La Russia continua ad attaccare nella regione di Kharkiv e per l' Ucraina la situazione diventa sempre più complessa. L'offensiva delle forze di Mosca, iniziata da 3 giorni, può diventare una svolta nella guerra iniziata a febbraio ...

