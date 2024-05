Gasperini - contatto con De Laurentiis | retroscena a sorpresa sul Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024)prossimo allenatore del? Nel post Atalanta-Roma il tecnico racconta dell’interesse di De: le sue dichiarazioni Sono settimane calde per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore del. Oltre Conte, sul taccuino di Deci sono anche, Pioli e Italiano. Il tecnico dell’Atalanta questa settimana si giocherà la possibilità di vincere il primo trofeo sulla panchina della Dea, in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Poi, una settimana dopo, la storica semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Le dichiarazioni disulL’Atalanta arriva al match in ottime condizioni. Questa sera la squadra lombarda ha ottenuto un’importante vittoria contro la Roma, in un match ...