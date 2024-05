Highlights e gol Virtus Francavilla-Monopoli 1-1 | playout Serie C 2024 VIDEO

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilcon i gol e i momenti salienti di, match di andata deidi. I biancoazzurri diFontana acciuffano il pareggio nel recupero del match di andata valido per la permanenza inC contro il. Al vantaggio biancoverde di Sosa ha risposto la girata di testa a tempo scaduto di Monteagudo. Le due squadre dovranno giocarsi la salvezza al Veneziani di. SportFace.

Grazie alla vittoria del Milan sul Cagliari (5-1) il Lecce è matematicamente salvo . I salentini saranno impegnati domani in casa con l’Udinese per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A ma per loro non ci sono più assilli: sarà ...

La diretta testale di Virtus Francavilla-Monopoli , match valevole per l’ andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione biancazzurra ha il peggior piazzamento in classifica, quindi deve assolutamente vincere questa ...

Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Playoff, gara 1 dei quarti di finale: Bene Bologna e Brescia. Milano e Venezia, che tonfi - Bologna e Brescia rispettano il fattore campo in gara 1 dei playoff scudetto battendo senza grossi patemi rispettivamente Tortona e Pistoia. Clamorose sconfitte interne per Milano e Venezia.

SERIE C - Playoff, vittorie per Novara e Potenza, sconfitta la Vis Pesaro - serie C - Playoff, vittorie per Novara e Potenza, sconfitta la Vis Pesaro - Preziosa vittoria esterna del Novara nel primo atto dei play-out di serie C. I piemontesi hanno superato per 3-1 il Fiorenzuola, ko al pari del Monterosi tra le mura amiche. Blitz firmato dal Potenza ...

