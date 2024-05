L’Atalanta asfalta la Roma I giallorossi insidiati dalla Lazio | Tudor a -1

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bergamo, 13 maggio 2024 – E’ un risultato pesante non solo peril 2 a 1 con cui i ragazzi di Gasperini hanno battuto lareducebattaglia di Leverkuse: infatti se i nerazzurri si posizionano così da soli al quinto posto a 63 punti, con il loro successo mandano automaticamente Juventus e Bologna – appaiate a 67 punti – in Champions League. I bergamaschi si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere, maturata nel primo tempo, mentre alla squadra di De Rossi – che resta a 60 punti – non basta il rigore di Pellegrini. Peraltro la Dea ha una partita di recuperare per cui il quinto posto utile per la Champions appare davvero a un passo. Il match Sulla scia dell’entusiasmo per la finale conquistata in Europa Leagueè partita con il piede sull’acceleratore ed ha messo subito la ...