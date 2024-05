Atalanta-Roma 2-1 | De Ketelaere incanta e regala un match point Champions alla Dea

(Di domenica 12 maggio 2024) Bergamo 12 maggio 2024 – Deschianta laai nerazzurri ilLeague già nella prossima giornata. La doppietta del belga infatti vale il 2-1 dell'sulla, al termine di una partita emozionante, dove gli orobici hanno sprecato tanto nei primi trequarti di incontro per poi soffrire nel finale dopo la rete su rigore di Pellegrini. I tre punti spingon così i bergamaschi al quinto posto, sorpassando i giallorossi, i quali ora si possono aggrappare solo agli errori dei bergamaschi nelle ultime tre partite per poter sperare in un rientro inLeague. Primo tempo Gasperini sorprende leggermente nelle scelte iniziali, giocandosi la carta De Roon in difesa al posto di Scalvini ...

Serie A, l’Atalanta supera 2-1 la Roma e regala la qualificazione in Champions al Bologna - Serie A, l’Atalanta supera 2-1 la Roma e regala la qualificazione in Champions al Bologna - Il Bologna è matematicamente in Chamoions League. Risultato storico per i felsinei arrivato grazie al successo dell’Atalanta per 2-1 sulla Roma nel posticipo di questa sera. Alla doppietta di De ...

Serie A: Atalanta-Roma 2-1, Juve e Bologna in Champions - Serie A: Atalanta-Roma 2-1, Juve e Bologna in Champions - La vittoria per 2-1 dell'Atalanta sulla Roma regala la certezza matematica di un posto nella prossima Champions League a Juventus e Bologna, attualmente terze a pari merito con 67 punti a due giornate ...

Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere da Champions, de Roon tuttofare (con rigore) - Atalanta, le pagelle di CM: De ketelaere da Champions, de Roon tuttofare (con rigore) - Atalanta-Roma 2-1 Carnesecchi 6,5: in vacanza per tutto il primo tempo, nella ripresa dopo il rigore salva in tre circostanze lo specchio con sicurezza De Roo.