La favola Bologna è realtà | si compie il sogno Champions League - tutti i segreti di Thiago Motta e Sartori|Primapagina

(Di lunedì 13 maggio 2024) 2024-05-12 23:55:00 Arrivano conferme: È arrivato, quel magico e incantato momento è finalmente arrivato. Il, complice il successo casalingo dell’Atalanta per 2-1 sulla Roma, può festeggiare con due giornate d’anticipo la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della, la prima con il nuovo format. È il primo storico accesso alla coppa dalle grandi orecchie da quando la stessa ha cambiato denominazione (1992). Per ritrovare unin Europa, bisogna risalire al 2003, ben 21 anni fa, quando fu finalista dell’allora Coppa Intertoto. Per la massima competizione continentale, invece, bisogna ritornare al 1965, 59 anni fa. Era la stagione post scudetto, in panchina c’era Fulvio Bernardini e la competizione si chiamava Coppa dei Campioni. Un’altra vita,, un’altra epoca. ...